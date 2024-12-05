Овчинский: Детский сад в Очакове-Матвеевском построен на 70%
Инвестор ведет строительство детского сада на 350 мест в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Девелопер группы компаний «ПИК» возводит детсад в составе жилого комплекса «Матвеевский парк». Проект был разработан архитектурным бюро Nowadays. По словам Овчинского, здание готово на 70%, после окончания строительства инвестор передаст его в городскую систему образования по договору участия в развитии социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой территории. Такой договор предусматривает возведение объекта образования и последующую передачу в собственность столицы.
«В детском саду предусмотрено 14 групповых ячеек для комфортного пребывания малышей, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты для развивающих и коррекционно-развивающих занятий, помещения для администрации и воспитателей, кулинариум, изостудия», – сказал Овчинский.
Глава столичного департамента подчеркнул, что объемно-планировочные решения предусмотрели здание переменной этажности с подземным этажом. Также детсад имеет Г-образную форму. Фасад здания будет напоминать полотно, сшитое из различных кусочков ткани, за счет игры паттернов и сочетания разных типов кирпичной кладки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на западе города рядом с социальными объектами строятся жилые комплексы по программе реновации.
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