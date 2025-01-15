Овчинский: Детский сад на 250 мест построят в Новой Москве
Новый детсад на 250 мест появится возле деревни Алхимово (НАО), заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Дошкольное образовательное учреждение в рамках жилого комплекса «Алхимово» строит девелопер «Самолет».
По словам Овчинского, площадь здания составит свыше 3 000 «квадратов», оно строится по договору с городом и будет передано в систему образования Москвы. Проектом предусмотрены групповые ячейки, пищеблок полного технологического цикла, кабинет для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы. Самые младшие дети будут находиться на первом этаже. Также строители выполнят озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Взаимен инвестор получит льготу в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
За ходом строительства с сентября 2023 года следят инспекторы Мосгосстройнадзора.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве.
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