Овчинский: Более 40 тысяч «квадратов» улично-дорожной сети появится в СЗАО Москвы

В столичном районе Хорошево-Мневники девелопер создаст свыше 40 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, проект будет реализован в рамках строительства жилого квартала. Будут построены тротуары, велодорожки и проезжая часть. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 11,5 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Девелопер возвел пять жилых корпусов и построил проезжую часть, внутриквартальные проезды, велодорожки, а также организовал парковочные места.

«Объекты дорожной инфраструктуры обеспечили дождевой канализацией и уличными светильниками. Остальные объекты дорожной сети будут организованы вместе с возведением других корпусов. Кроме того, будет создан собственный парк площадью 1,5 гектара с променадом и выходом к Москве-реке», – отметил Овчинский.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, высадив деревья и кустарники.

