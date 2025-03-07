Овчинский: Более 40 тысяч «квадратов» улично-дорожной сети появится в СЗАО Москвы
В столичном районе Хорошево-Мневники девелопер создаст свыше 40 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, проект будет реализован в рамках строительства жилого квартала. Будут построены тротуары, велодорожки и проезжая часть. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 11,5 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Девелопер возвел пять жилых корпусов и построил проезжую часть, внутриквартальные проезды, велодорожки, а также организовал парковочные места.
«Объекты дорожной инфраструктуры обеспечили дождевой канализацией и уличными светильниками. Остальные объекты дорожной сети будут организованы вместе с возведением других корпусов. Кроме того, будет создан собственный парк площадью 1,5 гектара с променадом и выходом к Москве-реке», – отметил Овчинский.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, высадив деревья и кустарники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне
- В детсаду в Хабаровском крае 12 детей пострадали из-за вспышки кишечной инфекции
- СМИ: В армии Израиля утвердили новый план наступления на Газу
- В МИД России заявили, что Армения не уведомляла о выходе из ОДКБ
- СМИ: Российские музыкальные лейблы нарастили выручку и прибыль на 50–60%
- Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников
- В России предложили заменить праздник 8 марта Днем жен-мироносиц
- В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины
- Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру
- Калюжный пообещал следствию пойти в армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru