Овчинский: Бизнес-центр появится на территории бывшей промзоны «Южный порт»
На юго‑востоке Москвы, на территории бывшей промзоны «Южный порт», возведут многофункциональный бизнес‑центр «Адмирал». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Комплекс высотой 200 метров станет новой визуальной доминантой для “Южного порта” за счет необычной архитектуры. Начиная с 32-го этажа его секции словно срезаются под углом, образуя ромбовидные завершения. Территория вокруг бизнес-центра будет озеленена и интегрирована в общегородскую ткань», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Вокруг бизнес‑центра проведут комплексное благоустройство: обустроят зоны отдыха, велодорожки и широкие тротуары для прогулок, а также парковки с зарядными устройствами для электромобилей.
Овчинский отметил, что район активно развивается — вместо промышленных предприятий здесь появляются жилые, социальные и коммерческие объекты, растёт деловая активность. Так в Юго-Восточном административном округе реализуется программа реновации жилой застройки. Например, в районе Выхино-Жулебино возводятся два жилых комплекса, а в Рязанском районе началась подготовка территории для нового дома. Суммарно в трех новостройках будет более 800 квартир, жилая площадь которых превысит 50 тысяч квадратных метров. Для строительства применяются высококачественные и преимущественно отечественные материалы. Современные технологии строительства позволяют возводить дома с высокой энергоэффективностью за короткое время. Благодаря этому еще быстрее улучшаются жилищные условия москвичей, а в районах создается комфортная среда для жизни.
Удобство транспортной доступности обеспечит близость ключевых магистралей и станций: рядом находятся станция метро «Печатники» Большой кольцевой линии, одноимённые станции второго Московского центрального диаметра и Люблинско‑Дмитровской линии, а также Третье транспортное кольцо.
