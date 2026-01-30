На юго‑востоке Москвы, на территории бывшей промзоны «Южный порт», возведут многофункциональный бизнес‑центр «Адмирал». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Комплекс высотой 200 метров станет новой визуальной доминантой для “Южного порта” за счет необычной архитектуры. Начиная с 32-го этажа его секции словно срезаются под углом, образуя ромбовидные завершения. Территория вокруг бизнес-центра будет озеленена и интегрирована в общегородскую ткань», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Вокруг бизнес‑центра проведут комплексное благоустройство: обустроят зоны отдыха, велодорожки и широкие тротуары для прогулок, а также парковки с зарядными устройствами для электромобилей.



Овчинский отметил, что район активно развивается — вместо промышленных предприятий здесь появляются жилые, социальные и коммерческие объекты, растёт деловая активность. Так в Юго-Восточном административном округе реализуется программа реновации жилой застройки. Например, в районе Выхино-Жулебино возводятся два жилых комплекса, а в Рязанском районе началась подготовка территории для нового дома. Суммарно в трех новостройках будет более 800 квартир, жилая площадь которых превысит 50 тысяч квадратных метров. Для строительства применяются высококачественные и преимущественно отечественные материалы. Современные технологии строительства позволяют возводить дома с высокой энергоэффективностью за короткое время. Благодаря этому еще быстрее улучшаются жилищные условия москвичей, а в районах создается комфортная среда для жизни.



Удобство транспортной доступности обеспечит близость ключевых магистралей и станций: рядом находятся станция метро «Печатники» Большой кольцевой линии, одноимённые станции второго Московского центрального диаметра и Люблинско‑Дмитровской линии, а также Третье транспортное кольцо.

