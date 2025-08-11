Отель в Сочи был продан за 10 млрд рублей на площадке Росэлторг
Компания «Правильные решения» выкупила 100% доли в уставном капитале ООО «Пансионат Камелия» — отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» за 10 млрд рублей, торги прошли на электронной площадке Росэлторг.
Покупателю достался комплекс на берегу Чёрного моря в бывшем здании «Интуриста». В пятизвездочном отеле расположены 203 номера для гостей, три ресторана, конференц-залы, спа-комплекс и подогреваемый бассейн.
Электронная торговая площадка Росэлторг (АО «Единая электронная торговая площадка») — это федеральный оператор онлайн-торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий.
Помимо курортного объекта в Сочи, летом 2025 года на площадке также были проданы и другие активы на черноморском побережье.
В первую очередь, речь идет о территории в Геленджике на первой береговой линии, которая была реализована за 388,5 млн рублей. Также, благодаря торгам на Росэлторг, Ялтинский морской порт обрел нового владельца, а сумма сделки составила 1,494 миллиарда рублей.
