Отделочные работы ведутся на остановочном пункте «Лианозово» МЦД-1

На остановочном пункте «Лианозово» МЦД-1 ведется укладка напольного гранитного покрытия в строящемся северном вестибюле и на пассажирских платформах, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, планируется перенести существующую остановку «Лианозово» на 350 метров в сторону Подмосковья, включая строительство двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей.

Отмечается, что северный подземный вестибюль площадью 1,9 тыс. кв м интегрируют с возводящейся станцией метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии и планирующимся подземным переходом через Лианозовский проезд. Между тем, южный подземный вестибюль площадью 0,8 тыс. кв. м планируют интегрировать с уже существующим подземным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным переходом через Дубнинскую улицу. В двух вестибюлях разместятся семь лифтов и 12 эскалаторов.

Глава депстроя заявил, что в настоящее время объект готов на 75%. Открыть его для пассажиров на первом этапе планируется уже в сентябре этого года, а завершить второй этап строительства планируется до конца 2023 года. Отмечается, что ОАО «РЖД» смонтировали основные монолитные конструкции северного вестибюля. В настоящий момент на финальном этапе находятся работы по монтажу конструкций платформ для пассажиров с навесами от дождя и снега и переустройству контактной сети.