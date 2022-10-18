Отделка помещений нового здания поликлиники завершается в Дмитровском районе Москвы

Строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с женской консультацией завершено на 86%. В будущем медицинском учреждении строители заканчивают чистовую отделку помещений, также ведется благоустройство прилегающей территории. Поликлиника откроется по адресу: Дмитровское шоссе, владение 107 (район Дмитровский, САО). Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство ведет АНО «РСИ». Медучреждение будет соответствовать новым московским стандартам оснащения поликлиник. Поликлиника относится ко второму уровню оказания амбулаторной медпомощи. Взрослое отделение будет готово принимать до 500 пациентов в смену, мощность детского отделения — 250 посещений в смену. Также в детско-взрослой поликлинике будет открыта женская консультация, рассчитанная на 100 посещений в смену. Для каждого из отделений предусмотрены разные входы, чтобы потоки пациентов не пересекались.

В блоке для взрослых пациентов откроются отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, отделение лучевой диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения. Кроме того, в медучреждении разместится клинико-диагностическая лаборатория. Также к услугам пациентов будут доступны рентген-кабинет, маммограф, аппараты УЗИ и МРТ, а также другое диагностическое оборудование, отвечающее самым современным требованиям.

В детском блоке разместится отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение, процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики.

Все посетители смогут воспользоваться современным технологическим и медицинским оборудованием. Также для удобства маломобильных пациентов предусмотрена специальная мебель. Удобно будет трудиться и медперсоналу — поликлинику оборудуют уютными комнатами отдыха для сотрудников, а кабинеты специалистов будут оснащены эргономичной мебелью.

