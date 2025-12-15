От заводов к жилым кварталам: Архитекторы назвали плюсы реорганизации промзон

Бывшие промышленные территории открывают большие возможности для обновления и роста современных городов. Архитекторы отмечают: пространства, долгие годы скрытые за ограждениями, могут стать основой для формирования удобной и продуманной городской среды.

Архитектор Илья Заливухин подчёркивает: оставлять участки заброшенными или использовать их нерационально нельзя — их необходимо переосмысливать. При этом эксперт обращает внимание на важность соблюдения баланса: количество новых жителей должно соответствовать возможностям местной инфраструктуры — социальной и транспортной.

Одно из главных достоинств промзон — их приспособленность к трансформации. Сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро поясняет: такие площадки хорошо отвечают запросам современности — на них уже проложены коммуникации, есть электроснабжение и просторные помещения.

Важный аспект преобразования — возможность варьировать высоту застройки. По словам главного архитектора бюро Continuum Олеси Могилевской, на освободившихся участках можно возводить по‑настоящему впечатляющие высотные здания — границы здесь практически отсутствуют.

Особого внимания заслуживают промзоны с объектами культурного наследия. В таких случаях девелоперы ищут золотую середину: сохраняют исторические постройки, адаптируя их к актуальным потребностям. В Москве подобные примеры уже реализованы: Бадаевский завод, ЖК «Пресня Сити» с центром «Зотов» (на месте хлебозавода №5), а также территория бывшего завода «Кристалл» в Лефортово.

