Односпальные квартиры с камином оказались самыми редкими в Москве

По данным компании Sminex, в жилых проектах всех ценовых категорий, которые вышли на рынок с начала 2020 г., квартиры с одной спальней и собственным дровяным камином представлены только в доме бизнес-класса «Достижение».

Сообщается, что всего в проекте 17 таких предложений. Их площадь составляет от 35 до 47 квадратных метров. Минимальная стоимость — 18,9 миллионов рублей. При этом средняя цена квадратного метра — 516 тысяч рублей, что на 5% дороже, чем квадратный метр лота с одной спальней без камина.

Директор по продажам Sminex Иван Обухов подчеркнул: «Камин в комфортной односпальной квартире и даже в студии — это эксклюзив “Достижения”. Дом расположен в окружении бескрайних парков, поэтому уютный зимний вечер возле камина дарит ощущение жизни загородом и, конечно, новогоднее настроение. При этом праздничная атмосфера центра Москвы совсем рядом».

Sminex занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости в столице с 2007 года. За это время компания реализовала 16 проектов площадью 520 тысяч квадратных метров.

