Один из участков трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» готов на 53%
Участок трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов на 53%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Здесь построят 28 километров дорог, в том числе три путепровода и шесть пешеходных переходов», – добавил он.
По словам Загрутдинова, общую готовность всей трассы можно оценить на 72%. На данный момент завершены работы на трех участках, еще на двух ведется строительство.
В рамках реализации проекта запланировано строительство и реконструкция 14 километров дорог. Специалисты уже ведут работы по объектам.
В будущем магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», проходящая от Боровского шоссе до Киевского шоссе и далее – через Калужское шоссе до Варшавского шоссе, обеспечит поперечную связь развивающихся районов новой Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru