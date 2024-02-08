Один из участков трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» готов на 53%

Участок трассы «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов на 53%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здесь построят 28 километров дорог, в том числе три путепровода и шесть пешеходных переходов», – добавил он.

По словам Загрутдинова, общую готовность всей трассы можно оценить на 72%. На данный момент завершены работы на трех участках, еще на двух ведется строительство.

В рамках реализации проекта запланировано строительство и реконструкция 14 километров дорог. Специалисты уже ведут работы по объектам.

В будущем магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», проходящая от Боровского шоссе до Киевского шоссе и далее – через Калужское шоссе до Варшавского шоссе, обеспечит поперечную связь развивающихся районов новой Москвы.

