Образовательный центр на 925 детей появится в Хорошево-Мневниках
Образовательный центр, состоящий из детского сада и школы, построят во втором квартале проекта «Остров» на северо-западе столицы.
В Мневниковской пойме девелопер Донстрой возведёт детский сад на 125 мест и школу на 800 учеников. В детском саду смогут разместиться пять учебных групп. В здании также расположатся музыкальный и спортивный залы, кабинеты для групповых занятий.
Новая школа войдет в состав ГБОУ «Школа № 2030», известная как «Школа будущего». В школе оборудуют функциональные учебные кабинеты, робо-классы, художественную мастерскую и даже IT-полигон. Планируется, что блок начальной школы будет расположен отдельно от основной и средней.
Компания Донстрой отмечает, что в строительстве образовательного центра сейчас задействованы более ста человек. Генеральный подрядчик объекта приступил к работам в декабре 2022 г. и за три месяца завершил устройство монолитных конструкций подземной части будущего здания. Надземная часть готова уже на 45%. В сообщении девелопера подчеркивается, что фасады учебного корпуса будут повторять дизайн-код окружающих домов и гармонично вписываться в общую стилистику проекта «Остров».
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