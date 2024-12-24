Объем портфеля Группы Аквилон в Москве составил свыше 1,2 млн. кв. м

К началу 2025 г. портфель строящихся и проектируемых столичных объектов федерального девелопера насчитывает более 1,2 млн. кв. м — что в 2,7 раз выше, чем в декабре 2023 г. На текущий момент активы компании — многоквартирные дома, многофункциональный комплекс, апарт-отель, бизнес-центр, социальные учреждения и прочее.

«Группа Аквилон развивается согласно концепции «разумного девелопмента»: наш географический рост соразмерен привлечению высококвалифицированных сотрудников в штат. Благодаря реинвестиции средств обратно в бизнес мы планомерно увеличиваем земельный банк в Москве, не опираясь на «кредитное плечо». В 2025 г. мы продолжим диверсификацию портфеля, неизменными останутся наши современные решения: технология энергоэффективности здания Termo-S, дополнительное шумоподавление SOUNDSTOP, «умный» дом inHome 3.0 и т. д., улучшающие качество жизни резидентов», — отметил Дмитрий Рогатых, генеральный директор Группы Аквилон Москва.

Сейчас федеральный девелопер продолжает строительство первой очереди жилого комплекса бизнес-класса INDY Towers в Хорошёвском районе столицы. Проект общей площадью 74 тыс. кв. м расположится в пешей доступности от МЦК «Зорге». Здесь запланированы 959 квартир с панорамными видами на деловой центр «Москва-Сити», крупные парки и «ВЭБ-Арену». Благоустройство займет 74% земельного участка и будет включать три тематических пространства: «Сад цветущих сезонов», «Водный сад» и «Сад игр». Точкой притяжения соседского комьюнити станет авиарий-флорариум: закрытый отапливаемый павильон на 700 куб. м с выдержанным круглогодичным микроклиматом для теплолюбивых птиц и тропических растений.

Дебютный апарт-комплекс в Москве — «Аквилон SIGNAL», компания возводит в двух минутах прогулки от метро и МЦК «Владыкино». Проект общей площадью 85 тыс. кв. м — четыре зеркальных корпуса, расположенные на разноуровневом стилобате из клинкерного кирпича, станет архитектурной доминантой района Отрадное. В корпусах 1 и 2 — SIGNAL for life, девелопер запроектировал 941 апартамент со свободным управлением. В башнях 3 и 4 — SIGNAL for business, Группа Аквилон возведет четырехзвездочный апарт-отель на 758 гостиничных номеров с чистовой отделкой и меблировкой. Для инвестора будут доступны две программы пассивного дохода: гарантированная и по котловому методу. Профессиональный гостиничный оператор DOMOTEL возьмет на себя управление номерным фондом, подготовку и заключение договоров, поиск арендаторов, сервисное и техническое обслуживание и т. д.

В 2024 г. Группа Аквилон приступила к реализации второго проекта на Рязанском проспекте — «Аквилон BESIDE 2.0» общей площадью свыше 68 тыс. кв. м. В 9-секционном здании запланированы 1 106 квартир, в т. ч. лоты с террасами. Благоустройство жилого комплекса будет представлять собой ландшафтный двор-парк с тематическими «комнатами», включая событийную площадь с амфитеатром, детские и спортивные площадки, торговую галерею и другое. В рамках «Аквилон BESIDE 2.0» компания также возведет муниципальную школу на 825 мест.

За семь лет на столичном рынке Группа Аквилон уже завершила три проекта. В 2024 г. компания сдала жилой дом второй очереди «Аквилон Митино» (53,7 тыс. кв. м) на 943 квартиры в пешей доступности от метро «Пятницкое шоссе». Ранее, в 2023 г., девелопер реализовал три корпуса на 903 лота общей площадью более 56 тыс. кв. м первого этапа проекта. В текущем году Группа Аквилон также завершила строительство жилого комплекса на 57 тыс. кв. м на Рязанском проспекте — «Аквилон BESIDE» — два здания на 1 356 квартир. Столичным дебютом для компании стал многоквартирный дом в поселке Коммунарка — «Аквилон PARK» на 82,5 тыс. кв. м и 1 179 лотов, введенный в эксплуатацию в 2022 г.









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