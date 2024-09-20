Новый жилой дом построят в Даниловском районе Москвы
В Москве согласован проект возведения многоквартирного дома в рамках четвертого этапа строительства жилого комплекса на улице Дубининская. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Проектные решения предполагают возведение трех жилых секций разной высотности – 20, 27 и 45 этажей. Корпуса соединит стилобат с нежилыми помещениями», – уточнил он.
В подземной его части разместится автостоянка, кровля которой одновременно будет выполнять функцию внутреннего двора. Кроме того, на уровне парковки запроектированы кладовки для жильцов, а также вентиляционные камеры, насосная станция, электрощитовые и другие технические помещения.
Поблизости, от строящегося дома, находятся образовательные учреждения и поликлиники, магазины и рестораны, станции метро и остановки наземного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru