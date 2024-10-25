Новый жилой дом по программе реновации появится в Лефортово

Новый четырехсекционный дом появится в районе Лефортово (ЮВАО) в рамках программы реновации, уже согласован проект возведения новостройки. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, новый дом построят на месте расселенных пятиэтажек на 2-й улице Синичкина. Он добавил, что документация отвечает всем градостроительным стандартам и нормам.

Во всех секциях предусмотрены сквозные проходы на уровне первого этажа, каждый из которых запроектирован на одном уровне. Также на первом этаже разместятся нежилые помещения свободного назначения с отдельными входами. Проектом предусмотрен и подземный паркинг.

Будущие жильцы получат ключи от однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, часть из которых оборудуют для маломобильных москвичей. В жилых помещениях предусмотрены лоджии с глухими простенками для аварийного выхода. В каждом подъезде появятся пожаробезопасные зоны в лифтовых холлах и самостоятельные лестничные клетки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, что в рамках программы реновации из столичного бюджета за три года будет потрачено 1,2 трлн рублей.

