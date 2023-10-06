Новый жилой дом по программе реновации построили на юго-западе Москвы
Новый жилой дом по программе реновации построили по адресу: Керченская улица, дом 2 (район Зюзино, ЮЗАО). Его особенностью стало необычное фасадное решение — дом облицован кирпичными навесными панелями из терракотового, бежевого и кофейного кирпича. Это позволило выделить дом среди близлежащих зданий. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В односекционной монолитной новостройке, возведенной по индивидуальном проекту, с подземным одноуровневым паркингом находятся 147 квартир (34 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 13 трехкомнатных). Две из них приспособлены для маломобильных жильцов — в них расширили дверные проемы и коридоры, а также установили специальную сантехнику. Во всех помещениях выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации.
На нежилом первом этаже могут открыться кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, секции и кружки для детей. В вестибюле жилой части находятся лифтовой холл, комната дежурного, помещение для инвентаря, почтовые ящики и технические помещения. Современные лифты оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
В новостройке предусмотрены системы видеонаблюдения, охраны входов, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.
Кроме того, строители благоустроили прилегающую к дому территорию.
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