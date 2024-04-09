Новый учебный корпус появится на северо-западе Москвы

Новый учебный корпус в составе образовательного комплекса ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино» появится на Юровской улице (СЗАО города Москвы). Сейчас на объекте завершены монтажные работы и благоустройство территории, ведется установка оборудования и мебели. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание разделят на три части: дошкольное отделение (150 мест), начальная школа (400 мест) и консультативный психолого-педагогический центр для детей. На внутренней территории разместились игровые площадки для дошкольников.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в программу реновации в СЗАО включен 431 дом, в новые квартиры переедут свыше 86 тысяч человек. Для новых кварталов строится современная социальная инфраструктура, пояснил градоначальник.

