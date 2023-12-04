Новый учебный корпус появится на севере Москвы в 2024 году

Строители заканчивают устройство внутренних инженерных сетей в строящемся трехэтажном учебном корпусе на улице Правды (САО). Сейчас объект готов примерно на 70%, ведется благоустройство территории и отделочные работы. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Корпус будет рассчитан на 200 школьников и 200 дошкольников. Застройщиком выступает АНО «РСИ», ввод образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В школьном блоке проектом предусмотрены кабинеты педагога-психолога и логопеда, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, два кабинета иностранного языка и восемь учебных кабинетов. Также здесь разместятся медиатека, многофункциональный информационный центр с зоной читательских мест, трансформируемый зал для мероприятий и спортзал.

В дошкольном отделении будут находиться восемь групповых ячеек – помещений с раздвижной трансформируемой перегородкой. В каждом из них предусмотрены игровая, буфет и спальня. Кроме того, здесь появятся спортивный и музыкальный залы, помещения для развивающих занятий и кружков, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

