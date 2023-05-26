Новый спорткомплекс появится в центре Москвы в 2025 году
Инвестор из структуры группы компаний «Гранель» строит спорткомплекс площадью свыше 3000 «квадратов» в Басманном районе (ЦАО) в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Сейчас объект возведен на 50 процентов, выполняются монолитные работы, а для посетителей он откроет двери в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, строительство спорткомплекса обеспечит рабочими местами 70 москвичей.
Отмечается, что здесь будут не только детский и взрослый бассейны, но и инфракрасная баня, хаммам, а также танцевальный и тренажерный залы, помещения для боевых искусств, сайкла, пилатеса, йоги, кафе и многое другое. На реализацию проекта будет потрачено порядка 479 млн рублей.
Вице-президент компании Андрей Цвет отметил, что программа стимулирования мест приложения труда обнаружила высокую эффективность в создании удобной столичной инфраструктуры. В частности, снижаются нагрузка на транспорт и автомобильный трафик. Он добавил, что новый спорткомплекс создаст для москвичей рабочие места, а также столичные жители смогут заниматься физкультурой и спортом рядом с домом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесен законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
- Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова
- Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение ВС России
- ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Геленджике
- СМИ: В Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев
- Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы
- Медведев предложил выдавать штурмовикам снаряды сверх нормы
- Экс-советник Пентагона заявил, что США хотят превратить Украину в Корею
- Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский
- Силы ПВО отразили ракетную атаку на Бердянск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru