Новый спорткомплекс появится в центре Москвы в 2025 году

Инвестор из структуры группы компаний «Гранель» строит спорткомплекс площадью свыше 3000 «квадратов» в Басманном районе (ЦАО) в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Сейчас объект возведен на 50 процентов, выполняются монолитные работы, а для посетителей он откроет двери в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, строительство спорткомплекса обеспечит рабочими местами 70 москвичей.

Отмечается, что здесь будут не только детский и взрослый бассейны, но и инфракрасная баня, хаммам, а также танцевальный и тренажерный залы, помещения для боевых искусств, сайкла, пилатеса, йоги, кафе и многое другое. На реализацию проекта будет потрачено порядка 479 млн рублей.

Вице-президент компании Андрей Цвет отметил, что программа стимулирования мест приложения труда обнаружила высокую эффективность в создании удобной столичной инфраструктуры. В частности, снижаются нагрузка на транспорт и автомобильный трафик. Он добавил, что новый спорткомплекс создаст для москвичей рабочие места, а также столичные жители смогут заниматься физкультурой и спортом рядом с домом.

