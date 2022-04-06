Новый парк «Событие» от Донстроя появится на юго-западе Москвы
Парк «Событие» начали строить в Раменках на юго-западе Москвы. Он станет крупнейшим объектом благоустройства Донстроя, заняв почти половину участка застройки площадью 55 га в районе, где компания реализует три жилых комплекса «Огни», «Река» и «Событие». Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.
На перовом этапе работ будет благоустроена набережная и обустроен променад вдоль реки Раменки. Концепция «События» разработана бюро Wowhaus, известного по Парку им. Горького, Крымской набережной и Музеону. Проектировщик учитывал актуальные мировые тренды и требования к общественным городским пространствам.
Парк объединяет в себе множество функций – от рекреационной до образовательной. Территория делится на несколько ключевых зон: главный бульвар, событийная зона, лекторий со сценой, «лесная школа» с декоративными грядками, природный парк с променадом вдоль реки Раменки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- США обвинили предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций
- «Работаем как обычно»: В Альфа-Банке прокомментировали санкции США
- Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о госзакупках
- СМИ узнали размер призовых хоккеистам за победу в Кубке Гагарина
- Проект закона о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ внесён в Госдуму
- США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
- Центробанк РФ понизил курс доллара и евро на 7 апреля
- В Петербурге выписаны штрафы за сине-жёлтую одежду и стояние на коленях
- Путин рассказал Орбану о переговорах с Украиной
- В России снимают с продажи книги о Гарри Поттере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru