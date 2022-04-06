Новый парк «Событие» от Донстроя появится на юго-западе Москвы

Парк «Событие» начали строить в Раменках на юго-западе Москвы. Он станет крупнейшим объектом благоустройства Донстроя, заняв почти половину участка застройки площадью 55 га в районе, где компания реализует три жилых комплекса «Огни», «Река» и «Событие». Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.



На перовом этапе работ будет благоустроена набережная и обустроен променад вдоль реки Раменки. Концепция «События» разработана бюро Wowhaus, известного по Парку им. Горького, Крымской набережной и Музеону. Проектировщик учитывал актуальные мировые тренды и требования к общественным городским пространствам.



Парк объединяет в себе множество функций – от рекреационной до образовательной. Территория делится на несколько ключевых зон: главный бульвар, событийная зона, лекторий со сценой, «лесная школа» с декоративными грядками, природный парк с променадом вдоль реки Раменки.

