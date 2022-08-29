Новый лечебно-диагностический комплекс в Москве готов на 90%

В новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А.С. Логинова начался монтаж оборудования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Всего здесь будет установлено около 7 тысяч единиц тяжелого оборудования: современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы и тд. Кроме этого, на объекте ведутся отделочные работы по всем этажам, продолжаются работы по благоустройству территории. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 90%», - рассказал он.

Рафик Загрутдинов напомнил, что ранее было решено отказаться от реконструкции старых корпусов, а вместо этого построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров.

«Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации», - добавил он.

Департамент строительства Москвы сообщает, что в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Уникальное технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее в учреждении не выполнялась. Новый лечебный комплекс рассчитан на 570 коек.

