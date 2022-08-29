Новый лечебно-диагностический комплекс в Москве готов на 90%
В новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А.С. Логинова начался монтаж оборудования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Всего здесь будет установлено около 7 тысяч единиц тяжелого оборудования: современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы и тд. Кроме этого, на объекте ведутся отделочные работы по всем этажам, продолжаются работы по благоустройству территории. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 90%», - рассказал он.
Рафик Загрутдинов напомнил, что ранее было решено отказаться от реконструкции старых корпусов, а вместо этого построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров.
«Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации», - добавил он.
Департамент строительства Москвы сообщает, что в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Уникальное технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, которая ранее в учреждении не выполнялась. Новый лечебный комплекс рассчитан на 570 коек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Путин учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»
- Финляндия ограничила приём визовых заявлений от россиян
- Сенатор заявил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза
- В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости
- Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград
- В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
- Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон
- Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии
- Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»
- СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru