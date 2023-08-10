Новый ФОК построят в столичном районе Гольяново в 2024 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в 2024 году в столичном районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже утвержден окончательный образ будущего спорткомплекса.

Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. метров. В нем разместят два бассейна: первый длиной 25 метров для взрослых, второй длиной 10 метров для обучения плаванию детей.

Кроме того, в здании предусмотрен тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения.

Основными материалами, которые будут использованы для фасадной отделки станут алюминиевые металлокассеты и керамогранит.

Загрутдинов отметил, что предусмотрено панорамное остекление для обеспечения хорошей инсоляции объекта, а фасад здания украсят алюминиевые ламели.

