Новый ФОК построят в столичном районе Гольяново в 2024 году
Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в 2024 году в столичном районе Гольяново по адресу: улица Алтайская, владение 33. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже утвержден окончательный образ будущего спорткомплекса.
Общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. метров. В нем разместят два бассейна: первый длиной 25 метров для взрослых, второй длиной 10 метров для обучения плаванию детей.
Кроме того, в здании предусмотрен тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения.
Основными материалами, которые будут использованы для фасадной отделки станут алюминиевые металлокассеты и керамогранит.
Загрутдинов отметил, что предусмотрено панорамное остекление для обеспечения хорошей инсоляции объекта, а фасад здания украсят алюминиевые ламели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru