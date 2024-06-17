Новый дворец бракосочетаний появится в Митине в 2025 году
Строители завершили монтаж монолитных конструкций будущего дворца бракосочетаний на Дубравной улице (район Митино, СЗАО). Сейчас ведется устройство перегородок и внутренних стен, остекление и отделка фасадов. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что площадь будущего объекта составит свыше 2800 «квадратов». В здании появятся залы ожидания и для фотосессий, зона торжественной регистрации брака, комнаты для жениха и для невесты, а также костюмерная, рабочие кабинеты и служебные помещения. Также строители благоустроят прилегающую территорию.
По словам начальника столичного Управления ЗАГС Светланы Уханевой, в дворцах бракосочетания регистрируют браки более 40% молодоженов Москвы, при этом не только обновляются уже действующие дворцы бракосочетаний, но и возводятся новые. В дворце бракосочетаний в Митине смогут ежегодно заключать браки более 5000-6000 пар.
Строительство дворца бракосочетаний планируется закончить в 2025 году.
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