Новый дом по реновации возведут на Артековской улице в Москве

Жилой дом по программе реновации построят на юге российской столицы в Нагорном районе на Артековской улице. Проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



«Согласованный проект предполагает строительство многоквартирного дома из шести секций разной этажности с изолированным двором. На первых этажах предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения», – уточнил глава ведомства.



Здание П-образной формы будет иметь одноэтажную пристройку. Входные группы сделают сквозными, что позволит жильцам заходить в подъезды как с улицы, так и со стороны двора, который закроют для проезда автомобилей, кроме служебных. Между секциями организуют пешеходные проходы.



В доме построят подземный паркинг с помещением для уборочной техники, насосной и электрощитовой.

