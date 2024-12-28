Новый дом по реновации возведут на Артековской улице в Москве
Жилой дом по программе реновации построят на юге российской столицы в Нагорном районе на Артековской улице. Проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласованный проект предполагает строительство многоквартирного дома из шести секций разной этажности с изолированным двором. На первых этажах предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения», – уточнил глава ведомства.
Здание П-образной формы будет иметь одноэтажную пристройку. Входные группы сделают сквозными, что позволит жильцам заходить в подъезды как с улицы, так и со стороны двора, который закроют для проезда автомобилей, кроме служебных. Между секциями организуют пешеходные проходы.
В доме построят подземный паркинг с помещением для уборочной техники, насосной и электрощитовой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru