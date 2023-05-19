Новый дом по программе реновации появится в Западном Дегунино в 2024 году
В московском районе Новокосино появится стоянка для четвертого автобусного парка, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов
«Работы планируется завершить в 2023 году. Стоянка предназначена для хранения и технической эксплуатации 78 городских электробусов», - отметил он.
Площадь парка составляет 2,9 га. На данном этапе завершается монтаж зарядной инфраструктуры. На территории также появятся административно-производственное здание, контрольно-пропускного пункт, мойка и склад.
Также в районе Митино уже завершается строительство электробусного парка, который рассчитан на 210 электробусов. А в прошлом году в Москве был открыт крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», который обслуживает до 300 электробусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru