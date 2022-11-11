Новый дом по программе реновации появится в районе метро «Филевский парк»
Жилой дом по программе реновации рядом со станцией метро «Филевский парк» введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. По его словам, в настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций 12-го этажа и кладка наружных стен. Дом строят в районе Фили-Давыдково по адресу улица Олеко Дундича владение 31/35 на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации в доме № 22 по улице Малая Филёвская в 2019 году.
Планируется, что новостройка будет переменной этажности с подземным паркингом. При внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием клинкерной и керамогранитной плитки. Половина корпусов будет выполнена в белом цвете, другая часть – в коричневом. В доме будет 349 квартир.
«Одиннадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы», - сообщил Рафик Загрутдинов.
Новостройку разместят буквой «П», что позволит организовать закрытый двор. Здесь будут расположены две игровые детские площадки с покрытием из резиновой крошки, зона для занятий уличным спортом и место тихого отдыха. По всей территории предусмотрена сеть пешеходных дорожек и уличное освещение.
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