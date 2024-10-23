Новый дом по программе реновации появится в Бабушкинском районе Москвы

Согласован проект возведения четырехсекционной новостройки в рамках программы реновации на улице Искры (Бабушкинский район, СВАО). Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, новый дом построят на месте двух расселенных зданий. Проектная документация отвечает современным стандартам безопасности, правилам, нормам и техническим регламентам.

На первом этаже будут находиться объекты инфраструктуры. Проектом предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Новый дом и прилегающая территория будут удобными для маломобильных москвичей. Вход в здание выполнят с минимальным перепадом между полом вестибюля и уровнем тротуара, а часть квартир будут специально оборудованы для маломобильных граждан.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы реновации в ближайшие три года из бюджета будет потрачено 1,2 трлн рублей.

