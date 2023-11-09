Новый дом по программе реновации появится на западе Москвы в 2024 году

Новый дом по программе реновации появится на улице Багрицкого (район Можайский, ЗАО) в 2024 году. Сейчас закончен монтаж монолитных конструкций подземной части новостройки. Ранее на этом месте располагались три старых дома, их жильцы переехали на Гжатскую улицу. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На фасадах четырехсекционного жилого дома переменной этажности с подземным паркингом появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из предусмотренных проектом 274 квартир четыре приспособят для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры и установят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации.

В вестибюле жилой части появятся кладовая для инвентаря, почтовые ящики и колясочная. Грузопассажирские лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. В новом доме появятся пожарная сигнализация, системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли, а шероховатая плитка защитит от скольжения в любое время года. Также строители благоустроят придомовую территорию.

