Новый дом по программе реновации появится на месте «Горбушки» в Москве

В Москве в районе Филевский парк на территории бывшего торгового центра «Горбушкин двор» по адресу улица Барклая, владение 6, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, ввод здания в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. В настоящее время идут работы подготовительного периода и устройство шпунтового ограждения.

«Реализация программы реновации на таких площадках как раз показывает, как из заброшенных, неблагоустроенных и откровенно «серых» зон города можно создать современные и комфортные кварталы», – добавил Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных подземной парковкой. Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 250 квартир. В каждом корпусе установят по 4 лифта.

Первый этаж сделают нежилым – здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.

Во дворе разместятся оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

