Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2023 году
10 марта 202312:38
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10 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru