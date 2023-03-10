Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2023 году

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Строительство
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