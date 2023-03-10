Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2023 году

СК изучает выписку из психиатрической больницы, где лечился мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд метро

Количество ДТП с пьяными водителями в Москве с начала года сократилось почти на треть

В столице зарегистрировали менее 10 смертей из-за ковида за сутки

В Москве запланировано проведение двух вело-фестивалей

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде в столичном регионе в предстоящие выходные