Новый дом по программе реновации построили на улице Металлургов
Новый дом в рамках программы реновации сдали в эксплуатацию по адресу: улица Металлургов, дом 30, корпус 1 (район Перово, ВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасад односекционного жилого дома переменной этажности с подземным одноуровневым паркингом стал его главным украшением — его оформили трехслойными панелями с облицовкой «под кирпич». На них появились металлические корзины для кондиционеров, а входную группу украсили витражами.
Из 174 квартир (22 однокомнатных, 130 двухкомнатных и 22 трехкомнатных) три оборудовали для маломобильных жильцов — расширили коридоры и установили специальную сантехнику. Во всех помещениях выполнена готовая улучшенная отделка, соответствующая столичным стандартам реновации.
На первом нежилом этаже появятся кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, аптеки, секции и кружки для детей. В вестибюле жилой части находятся колясочная, комната консьержа, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Три лифта грузоподъемностью 1000 кг оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
Для удобства жильцов вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадку у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.
Также строители благоустроили и озеленили прилегающую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru