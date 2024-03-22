Новый дом на 103 квартиры возведут в Басманном районе столицы по реновации
В Москве новый двухсекционный дом в Посланниковом переулке по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время идет возведение наземной части здания, строители приступили к монтажу инженерных систем», - уточнил глава департамента.
Многоквартирный дом будет разделен на две секции. На подземном уровне здания разместится паркинг.
Из 103 квартир две оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.
Согласно проекту, дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей, гуляющих с детьми в колясках и маломобильных граждан.
Около дома оборудуют детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также зоны для занятий физкультурой и отдыха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Жигунов снимет многосерийный фильм об истоках украинского национализма
- СМИ: Правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге
- Лев Лещенко допустил, что скоро может уйти со сцены
- Дзен и VK Play Live объявили о запуске кросспостинга видео
- Кустурица назвал историческим моментом футбольный матч сборных России и Сербии
- СМИ: Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили
- «Культурная столица?»: Москва обошла Санкт-Петербург по любви к театру
- Россию призвали массово производить лазерное оружие для борьбы с БПЛА
- Власти Молдавии озвучили ожидаемые сроки переговоров по членству в Евросоюзе
- Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru