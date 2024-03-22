Новый дом на 103 квартиры возведут в Басманном районе столицы по реновации

В Москве новый двухсекционный дом в Посланниковом переулке по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет возведение наземной части здания, строители приступили к монтажу инженерных систем», - уточнил глава департамента.

Многоквартирный дом будет разделен на две секции. На подземном уровне здания разместится паркинг.

Из 103 квартир две оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Согласно проекту, дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей, гуляющих с детьми в колясках и маломобильных граждан.

Около дома оборудуют детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, а также зоны для занятий физкультурой и отдыха.

