Новый бизнес-центр появится на севере Москвы
Новый бизнес-центр появится на 1-й улице Ямского Поля (район Беговой, САО). Два его корпуса высотой 12 и 15 этажей будут визуально напоминать два паруса. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, площадь офисного здания составит порядка 73 тысяч «квадратов». Корпуса соединят одноэтажный стилобат, входная группа и центральный вестибюль.
На подземных уровнях появятся паркинг, выставочная зона и технические помещения, на первом этаже разместятся конференц-зал на 400 посадочных мест и кафе, а на втором этаже одного из корпусов оборудуют столовую для сотрудников. На всех остальных этажах откроются офисы.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал гармоничным цветовое решение проекта. Он добавил, что фасады украсят сплошное остекление и вертикальные ламели по периметру.
Плоскость первого этажа заглубили на два метра относительно объема комплекса для комфортного формирования входов в здание. Попасть внутрь можно с уровня благоустройства. Ландшафтный проект предусматривает высадку кустарников и деревьев.
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