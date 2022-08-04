Новые торгово-бытовые объекты построят в Новой Москве

Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать два участка под открытие торговых объектов в Новой Москве. Лоты будут реализованы на электронных аукционах 23 августа, подать заявку на участие в них можно до 19 августа, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Москва выставила на торги два земельных участка в ТиНАО под возведение торговых объектов. Их площадь составляет 252 и одну тысячу квадратных метров, на них можно построить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки площадью до 70,6 и 317,4 квадратного метра соответственно. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать участки на 2,5 года», — рассказал Щербаков.

После завершения строительства и выполнения условий договора торговые объекты передаются в собственность предпринимателей. Арендаторы также смогут приобрести землю, на которой расположены магазины.

Оба участка находятся на Калужском шоссе. Первый — в поселении Десновское, где можно разместить одноэтажное здание под открытие учреждений торговли и бытового обслуживания. Второй — в поселении Вороновское. Там допускается строительство трехэтажного торгового объекта. Незанятая площадь может быть использована под автостоянку для посетителей.

