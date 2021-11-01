Новые корпуса ЖК «Символ» построит международная компания

В столице появится ещё несколько знаковых объектов жилой недвижимости. Их возведением займётся турецкая строительно-инжиниринговая компания ANT YAPI. Донстрой выбрал её генеральным подрядчиком строительства корпусов ЖК «Символ». Компания работает на российском рынке около 30 лет и известна своим высоким качеством и быстрыми сроками строительства. В ее портфолио – знаковые объекты жилой и коммерческой недвижимости Москвы.

Так, в 24-27 корпусах «Символа» ANT YAPI выполнит весь комплекс строительно-монтажных работ, в том числе, отделку квартир, мест общего пользования, паркинга и благоустройство территории. ‎Генподрядчик вышел на площадку в середине сентября, а уже 18 октября – на два месяца раньше срока – был залит первый бетон фундаментной плиты в корпусе 26. Добавим, эти корпуса завершат вторую очередь «Символа». Четыре дома общей площадью почти 146 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1330 семей. Площадь квартир варьируется от 26,3 до 110,2 квадратных метров, высота потолков – до 5 метров.

Для лобби разработан индивидуальный дизайн с зонами ожидания, а также специальным пространством для детских колясок. Для стоянки автомобилей предусмотрен одно- и двухуровневый паркинг, в котором также будут находиться кладовые помещения. Вместе с корпусами «Символа» продолжилось и строительство оставшихся участков парка «Зеленая река». Он протянется на 2 километра – от улицы Золоторожский Вал до проезда завода «Серп и Молот», а после открытия всех участков займет 20% всей территории «Символа».

Добавим, жилой квартал «Символ» занимает территорию площадью около 60 гектаров на границе ЦАО Москвы. Сейчас в «Символе» предлагается более 500 квартир различных планировок на любой бюджет.

