Новую детскую поликлинику откроют в Савеловском районе Москвы

В Савеловском районе Москвы к вводу в эксплуатацию готовят новую детскую поликлинику на 320 посещений. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Общая готовность медучреждения по адресу улица Вятская, владение 37-39 составляет уже 97%. Сейчас там устанавливают мебель и подготавливают необходимые документы. В поликлинике будет новое оборудование, она также будет оснащена всеми необходимыми технологиями для передвижения маломобильных граждан», - добавил он.

В четырехэтажном здании созданы зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, фильтр-бокс, кафе быстрого питания, отделение платных медуслуг, педиатрическое отделение и другие помещения. Между этажами установлены лифты, в здании также имеются пандусы и тактильные указатели.

К тому же, по словам Загрутдинова, на территории поликлиники установят велопарковку и современную детскую площадку.

Отмечается, что застройщиком объекта, относящегося к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, является АНО «РСИ».

