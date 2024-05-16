Новостройку по реновации возвели в столичном районе Марьина Роща

В столичном районе Марьина Роща завершено строительство дома для переселения по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, двухсекционная новостройка включает в себя 286 квартир, пять из которых оборудованы для маломобильных жильцов. Все квартиры сдаются с готовой отделкой. На подземном уровне организована парковка для автомобилей.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворах высадили кустарники и деревья, возвели цветники и газоны. Также были установлены детская и спортивная площадки, обустроено место для отдыха.

Дом расположен в семи минутах от станции Большой кольцевой линии «Марьина Роща» и в 10 минутах от станции московского метро «Марьина Роща». Загрутдинов отметил, что жителям новостройки потребуется не больше получаса, чтобы добраться до центра города.

