Новостройку из трёх корпусов по реновации сдадут в Гольянове в 2025 году

Строительство сразу трёх корпусов в рамках программы реновации жилья будет завершено в 2025 году в районе Гольяново на востоке российской столицы. Они расположены по адресу улица Байкальская, владение 28, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Расцветка фасадов будет выполнена в зелёно-песочных тонах.

«Для облицовки будут использованы фиброцементные панели жемчужно-белого и светло-серого цветов с упором на бирюзовый. Меняющаяся этажность домов позволит оживить жилой комплекс, он гармонично «впишется» в инсоляцию и облик района. Сейчас идёт устройство подземной части корпусов», - рассказал Загрутдинов.

Новое жильё находится в 10 минутах от станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии. Все три корпуса объединят подземной стоянкой автомобилей. Всего здесь будет 721 квартира от одной до трёх комнат, 11 из них приспособят для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка будет выполнена в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Все корпуса будут оборудованы лифтами новых моделей грузоподъемностью в одну тонну и 630 килограммов. Их оснастят визуальными и тактильными средствами информации. Внутренний двор, окруженный корпусами, сформирует приватную озелененную территорию. Там смонтируют детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха.

