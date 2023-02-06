Новостройка по программе реновации сдана в Северном округе Москвы. Односекционный жилой дом на 161 квартиру построен по индивидуальному проекту, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



По его словам, для облицовки фасадов новостройки на Онежской улице в Головинском районе использованы бетонные декоративные элементы, имитирующие клинкерную плитку. При этом снаружи дома смонтированы металлические корзины для установки жильцами кондиционеров.



Входная группа подъезда, пол вестибюля и лифтовый холл первого этажа спроектированы в один уровень с поверхностью земли, что удобно для маломобильных жильцов и мам с колясками. На пол общественных пространств первого этажа уложена специальная шершавая плитка, которая не даст людям поскользнуться в любое время года. Здесь же предусмотрены зоны для колясок и велосипедов, кладовая для необходимого инвентаря.



Что касается отделки самих квартир, то она полностью соответствует стандартам реновации, которые приняты в Москве. Грузопассажирские лифты оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.



Отдельное внимание было уделено придомовой территории, где обустроены зоны для отдыха взрослых, установлены детская и спортивная площадки. Во дворе также высажены деревья и кустарники, обустроены цветники и газоны.

