Новостройка по программе реновации сдана в Северном округе Москвы

Новостройка по программе реновации сдана в Северном округе Москвы. Односекционный жилой дом на 161 квартиру построен по индивидуальному проекту, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, для облицовки фасадов новостройки на Онежской улице в Головинском районе использованы бетонные декоративные элементы, имитирующие клинкерную плитку. При этом снаружи дома смонтированы металлические корзины для установки жильцами кондиционеров.

Входная группа подъезда, пол вестибюля и лифтовый холл первого этажа спроектированы в один уровень с поверхностью земли, что удобно для маломобильных жильцов и мам с колясками. На пол общественных пространств первого этажа уложена специальная шершавая плитка, которая не даст людям поскользнуться в любое время года. Здесь же предусмотрены зоны для колясок и велосипедов, кладовая для необходимого инвентаря.

Что касается отделки самих квартир, то она полностью соответствует стандартам реновации, которые приняты в Москве. Грузопассажирские лифты оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Отдельное внимание было уделено придомовой территории, где обустроены зоны для отдыха взрослых, установлены детская и спортивная площадки. Во дворе также высажены деревья и кустарники, обустроены цветники и газоны.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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