Новостройка по программе реновации появится на востоке Москвы в 2024 году

Новый дом в рамках программы реновации появится на месте снесенной пятиэтажки на Никитинской улице (район Измайлово, ВАО) в 2024 году. Сейчас строится наземная часть зданий. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На фасадах двухсекционной новостройки с подземным паркингом появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Во всех 210 квартирах будет выполнена готовая улучшенная отделка, полностью отвечающая столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже будут находиться вестибюль жилой части, лифтовый холл, технические помещения, комната для инвентаря и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Новый дом снабдят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Расположение входа в здание, пола вестибюля и лифтового холла в один уровень с поверхностью земли сделают вход в подъезды удобным для жильцов с маленькими детьми и маломобильных москвичей, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.

Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

