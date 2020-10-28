Новогодние скидки на премиум-жильё в столице достигли 20%

Возможность приобрести жильё премиум-класса в столичном регионе со скидкой до 20% появился в преддверии Нового года. Праздничные условия подготовила для своих клиентов ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»). Предложение приобретает особую актуальность, учитывая непростую ситуацию с коронавирусом и колебания курсов валют, отметила в эфире НСН директор департамента продаж компании Екатерина Батынкова.

«Покупка недвижимости превратилась в весьма важный и значимый жизненный этап. Отныне собственный дом стал для нашего современника оплотом необходимой безопасности, гармонии, уюта, а также весьма надежным инструментом для вложения и сохранения средств. Мы с большой радостью предлагаем клиентам шагнуть в Новый год, исполнив мечту и реализовав свое самое заветное желание вместе с нами», – прокомментировала глава департамента.

Предложения «Галс-Девелопмент» могут удовлетворить самые разные запросы. В элитном квартале «Сады Пекина» клиентов ждет скидка в размере 20% на 14 просторных апартаментов. Комплекс возведен на Маяковской, на пересечении Садового кольца и Тверской-Ямской улицы. Изюминкой данного проекта стали открытые ландшафтные террасы на крышах двух 13-этажных зданий с комфортными закрытыми от посторонних зонами отдыха.

В премиальных многофункциональных комплексах «Матч Поинт» на Кутузовском проспекте и «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте действует дисконт 11% - на 21 лот в каждом из кварталов.

«Матч Поинт» расположен на Кутузовском проспекте. В составе МФК действует собственная крытая спортивная волейбольная арена на 3500 мест. «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте стал украшением исторического района, наполненного живописными парками, спортивными и торговыми комплексами. Жителям открываются необыкновенные виды на Ходынское поле, Петровский парк и небоскребы ММДЦ «Москва-Сити».

Ещё один вариант - элитный коттеджный посёлок «Березки River Village» на Рублёвском шоссе. Там покупателей ждет скидка 15% на 5 уникальных домов: функциональный Offset с двумя «крыльями» площадью 1,1 тыс. кв. м, веерообразный Fan (843 кв. м), логичный Block площадью 1 тыс. кв. м, плавная Adela с панорамными окнами (739 кв. м) и рациональный Brick (703 кв. м).

Поселок расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Они раскинулся на 60 га, более четверти которых занимают качественные общественные пространства. Поселок составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов. Коттеджи европейской современной архитектуры безупречно вписаны в живописный русский ландшафт.

По каждому объекту предложение действует при заключении основного договора и 100% оплате до 30.11.2020г.

Все проекты ГК «Галс» неоднократно были отмечены наградами на международных и российских конкурсах. Так, МФК «Матч Поинт» стал лауреатом премии European Property Award, квартал «Искра-Парк» признан победителем престижных профессиональных премий – PRO Awards 2017 и RREF AWARDS. Коттеджный поселок «Березки» выиграл европейский конкурс European Property Awards среди проектов из России в двух категориях.

