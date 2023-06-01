Новое жилье появится в Зеленодольском районе Татарстана

Компания «ФСК Регион» (часть группы компаний ФСК) выкупила первый земельный участок в Зеленодольском районе Татарстана. Его площадь 13,5 га. На нем построят жилые дома поблизости от реки Волги и лесного массива. Общая площадь новостроек составит 85,5 тысячи «квадратов».​

Зеленодольский район славится экологичностью, культурной и исторической ценностью, а также представляет интерес для инвесторов. В нем имеются индустриальные парки, также на завершающей стадии находится возведение IT-парка. Его резидентами станут организации и из Татарстана, и из других российских регионов.​

По словам гендиректора компании-застройщика Алексея Алмазова, новый проект призван удовлетворить потребности жителей Татарстана и предложить им комфортную жизнь за пределами крупных населенных пунктов. Он также отметил, что будущие здания будут пользоваться популярностью и у резидентов промышленных парков, находящихся поблизости, и у тех жителей Татарстана, кто мечтает о близости к природе и загородной жизни.​

Отмечается, что рядом с будущими домами расположена астрономическая обсерватория им. В. П. Энгельгардта и будущий объект всемирного наследия ЮНЕСКО — планетарий им. А. А. Леонова.

