Новое жилье построят в Москве на бывшем Тушинском аэродроме

На территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы девелопер ASTERUS построит более 96 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса.

Начать строительство новых шести корпусов в жилом районе ÁLIA намерены летом 2024 года. Среди них два урбан-блока: River 1, состоящий из двух высотных башен, и City 3, в который войдут два корпуса до 30 этажей.

Новые дома построят в пешей доступности от набережной Москвы-реки. Также в районе расположены офисные здания, спорткомплексов «Чкалов Арена» и детский сад, построенный в 2023 году. Также в рамках реализации проекта благоустроят прилежащую территорию.

