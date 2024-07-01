Новое жилье построят в Москве на бывшем Тушинском аэродроме
На территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы девелопер ASTERUS построит более 96 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса.
Начать строительство новых шести корпусов в жилом районе ÁLIA намерены летом 2024 года. Среди них два урбан-блока: River 1, состоящий из двух высотных башен, и City 3, в который войдут два корпуса до 30 этажей.
Новые дома построят в пешей доступности от набережной Москвы-реки. Также в районе расположены офисные здания, спорткомплексов «Чкалов Арена» и детский сад, построенный в 2023 году. Также в рамках реализации проекта благоустроят прилежащую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru