Новое здание для 10 судебных участков появится на западе Москвы

Новое здание для 10 судебных участков мировых судей появится в деревне Орлово (район Ново-Переделкино, ЗАО). Сейчас на объекте завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся отделочные работы и установка инженерного оборудования. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Семиэтажный дом будет находиться поблизости от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноименной станции МЦД-4. Строительство планируется завершить уже в 2023 году.

Проектом предусмотрены 10 залов судебного заседаний с сопутствующими помещениями. Здание оборудуют системами видео-конференц-связи, аудиовидеофиксации заседаний суда и электронными киосками. Помещения будут разделены на общественную, конвойную и судейскую зоны.

Также строители озеленят прилегающую территорию.