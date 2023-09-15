Новое здание для 10 судебных участков появится на западе Москвы
Новое здание для 10 судебных участков мировых судей появится в деревне Орлово (район Ново-Переделкино, ЗАО). Сейчас на объекте завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся отделочные работы и установка инженерного оборудования. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Семиэтажный дом будет находиться поблизости от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноименной станции МЦД-4. Строительство планируется завершить уже в 2023 году.
Проектом предусмотрены 10 залов судебного заседаний с сопутствующими помещениями. Здание оборудуют системами видео-конференц-связи, аудиовидеофиксации заседаний суда и электронными киосками. Помещения будут разделены на общественную, конвойную и судейскую зоны.
Также строители озеленят прилегающую территорию.
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