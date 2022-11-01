Новая взрослая поликлиника в районе Измайлово готова на 89%, уже завершен монтаж лифтов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Продолжаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и наружных сетей. Строители приступили к благоустройству территории», - рассказал он.

По его словам, новая поликлиника строится в соответствии с новым стандартом оснащения, который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Посетителей ждут комфортные зоны ожидания, понятная система навигации, а также современное оборудование.

Загрутдинов подчеркнул, что такая концепция основана на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей».

