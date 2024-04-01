Новая школа появится на западе Москвы в 2025 году
Новая школа в 14 микрорайоне района Ново-Переделкино (ЗАО города Москвы) построена более чем на 25%. Сейчас строители заканчивают монтаж железобетонных конструкций объекта, также ведется устройство внутренних перегородок и стен, инженерных систем. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что в новой школе смогут учиться 550 детей. Здесь оборудуют 11 универсальных кабинетов, а также пять совмещенных с практикумами для занятия естественными науками, два кабинета иностранных языков и аудиторная. Также в школе разместятся IT-полигон, многофункциональный библиотечный центр, два зала для спортивно-оздоровительной работы и зал для проведения мероприятий. Школа станет частью образовательного комплекса №1238, ожидается, что первых учеников она примет в 2025 году.
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, на западе Москвы строится более двадцати новых социальных объектов — спорткомплексов, современных детских садов и школ. Программы реновации охватывает 559 домов округа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru