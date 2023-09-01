Новая поликлиника на 750 посещений появится на юго-западе Москвы

Новый консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений на смену появится при городской клинической больнице №64 по адресу: улица Вавилова, 61. Сейчас объект готов на 80%, строители заканчивают чистовую отделку здания, в ближайшее время начнется поставка и установка медоборудования, отвечающего самым современным стандартам: МРТ, КТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады нового медучреждения будут украшены вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона, а также пилонами. В поликлинике будут находиться зоны приема анализов и введения инъекций, лучевой диагностики, выдачи рецептов и больничных листов, а также кабинеты врачей-специалистов и аптека. Кроме того, в медучреждении разместятся терапевтическое отделение, отделение профилактики, зоны эндоскопии и функциональной диагностики, патронажной службы и реабилитации, а также дневной стационар на 10 коек.

Наиболее востребованные кабинеты будут находиться на нижних этажах, а кабинеты менее посещаемых специалистов и административные помещения — на верхних этажах.

Комфортные условия работы создадут для медсестер и врачей — для них предусмотрены комнаты психологической разгрузки и отдыха, кроме того, в кабинетах появится эргономичная мебель.

Не менее важно и удобство пациентов — зоны комфортного ожидания оборудуют кондиционерами, кулерами, телевизорами, креслами и мягкими диванами. Система навигации позволит легко найти необходимый кабинет.

