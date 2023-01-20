Названы самые успешные девелоперские проекты Москвы в сегменте бизнес-класса

Прошлый год принес новые испытания девелоперскому рынку, почти каждый месяц обновлялись рекорды по спадам или подъемам продаж. Самым стойким оказался спрос в комфорт-классе, а вот бизнес-сегмент продемонстрировал большую устойчивость в условиях экономической турбулентности, чем элит-класс.

По итогам 2022 г., согласно данным компании «Метриум», первым по числу заключенных ДДУ (договоров долевого участия) среди девелоперов Москвы стал «ПИК». Второе место, как и в 2021 г., занял «Донстрой». На третьей позиции — Level Group. В топ-10 также вошли компании «Гранель», MR Group, ФСК, «Самолет», «Эталон» и другие.

В бизнес-классе абсолютный лидер — Донстрой. Проекты компании «Остров», «Символ» и «Событие» возглавили список самых популярных жилых комплексов бизнес-класса в Москве. Во флагманском «Острове» в Мневниковской пойме компания реализовала 1 211 квартир, в «Символе» в Лефортове продано 915 лотов, в кварталах небоскребов «Событие» в Раменках — 675 квартир. В общей сложности на проекты Донстрой пришлось 18% сделок в столичном бизнес-классе. Всего в 2022 г. компания продала 3 008 квартир общей площадью свыше 204 тыс. кв. м.

