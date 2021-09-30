Названы самые необычные дворы в элитных новостройках
Аналитики компании Sminex провели анализ 37 элитных проектов на рынке Москвы с начала 2017 по июнь 2021 года и назвали самые редкие нововведения в дворовой и общедомовой инфраструктуре в этом сегменте жилищного строительства.
Отмечается, что каждый четвертый дом в данной категории не имеет двора. Застройщики 19% проектов установили во дворах фонтан, в 11% есть собственный водоем, а в 16% — зеленые комнаты. Согласно приведенной информации, самый большой собственный двор площадью 1,4 гектара предусмотрен в ЖК «Лаврушинский».
Еще реже в элитном жилье встречается возможность очистки и увлажнения воздуха. Только в двух домах из 37 воздух для очистки забирается на высоте не менее 50 метров. Лишь в 32% проектов существуют индивидуальные системы кондиционирования, а в 27% есть встроенная система увлажнения воздуха.
Что касается опций для спорта и отдыха, 43% домов премиум-класса предлагают фитнес-зал с допуском только жильцов дома. Собственные SPA-центры есть в 38%, а отдельный бассейн – в 24% домов.
В области детской инфраструктуры также существуют разные решения. Так, детская площадка по индивидуальному проекту смонтирована в 30% элитных проектов. Игровая комната или клуб установлены в 22% домов этого сегмента. Отмечается, что самым редким решением стала детская площадка для игры с водой в «Лаврушинском».
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