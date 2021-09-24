Названы основные тренды детской инфраструктуры в жилых проектах

Аналитики компании Sminex на основе анализа 124 проектов бизнес-класса в продаже определили основные тренды инфраструктуры для детей.

Среди самых редких решений оказались детские клубы и комнаты — есть в 28 проектах, и лишь в девяти доступ в них бесплатный. Еще реже встречаются зоны для игры с водой и площадки для паркура — представлены в двух и четырех проектах соответственно.

Дом «Достижение» — один из немногих на рынке, где для детей предусмотрены все эти новшества. Как отметили в Sminex, детские пространства в доме компания разработала по собственному стандарту KID’S LAB, учитывающему интересы детей всех возрастов. Площадь детской инфраструктуры в проекте — 1 100 квадратных метров. На детской площадке обустроена зона игры с водой. Только для жителей в доме есть детский клуб. Для подростков предусмотрены паркур и настольный теннис. В проекте также запланирован частный детский сад с отдельной зоной для прогулок.

Директор департамента разработки продукта Sminex Александр Лагутов отметил, что развивающие детские пространства являются обязательной частью комфортной среды во всех проектах компании. По его словам, ребенку нужно накапливать жизненный опыт, сталкиваясь с разными средами и физическими свойствами.

«Пространства KID`S LAB способствуют самовыражению и развитию исследовательских навыков, духа здорового авантюризма. Здесь дети могут самостоятельно проводить эксперименты со звуком, механикой и оптикой, развивать воображение и сенсорную систему с помощью головоломок и лабиринтов», — подчеркнул Лагутов.

Детская площадка в «Достижении» насчитывает четыре уровня-холма. Каждый следующий предусматривает более яркое покрытие и усложнение игрового сценария. В работе над площадкой также приняло участие ландшафтное бюро AFA. Архитектор, партнёр бюро Ксения Голованова пояснила, что площадка предусматривает как подвижные игры, так и возможности для тихой игры.

«Сложный ландшафт предлагает большое количество разных сценариев его использования для детей всех возрастов. Площадка "растет вместе с ребенком". Малыши, школьники и подростки могут найти интересные варианты игры, занятия для развития внимания, мышления, сенсорики, мелкой и крупной моторики», — отметила Голованова.

Компания Sminex образована в 2007 году и специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Москве. За 14 лет реализовано 16 проектов площадью 520 000 квадратных метров.

