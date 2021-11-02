Названы главные особенности систем безопасности в домах бизнес-класса

Эксперты Sminex проанализировали системы безопасности в 44 проектах бизнес-класса Москвы, вышедших в продажу с начала 2020 года, и выявила самые частые решения.

Так, в 45% домов можно войти по биометрическим данным, системы в 34% позволяют подключаться к видеонаблюдению через мобильное приложение, в 30% проектов предусмотрены камеры с датчиками движения.



В свою очередь, компания Sminex в доме «Достижение» применяет технологии, которые позволяют следить за безопасностью в режиме реального времени. Система видеонаблюдения анализирует объекты, попадающие в поле зрения камер, определяет их тип и контролирует передвижение.



Директор департамента разработки продукта Sminex Александр Лагутов отметил, что для территории «Достижения» компания прорабатывала различные сценарии движения людей и транспорта с учетом площади двора, количества подъездов и квартир. «Создавая самую комфортную среду, мы сделали ее безбарьерной и одновременно предусмотрели оптимальное количество ступеней безопасности», — подчеркнул Лагутов.



Система видеонаблюдения в доме «Достижение» охватывает все входы и въезды, общественные пространства в подъездах и территорию закрытого двора площадью 1,7 га. Через мобильное приложение в онлайн-режиме жители могут подключаться к камерам и просматривать нужный участок. На детской площадке предусмотрено 10 камер, исключающих «слепые зоны», а в детском саду — отдельная система контроля и управления доступом. Во дворе вмонтированы панели для экстренной связи с ресепшен.



Кроме того, вход на территорию осуществляется с помощью вызывной панели, ключ-карту или телефон. Для гостей предусмотрен заказ пропусков через мобильное приложение. Сотрудники Службы Комфорта Sminex перемещаются по территории по личным электронным пропускам с различным уровнем доступа в зависимости от функционала.

